На COVID-19 у світі захворіло вже понад 1,98 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Станом на 5:50 середи загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 126 557 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 25 992 особи, Італії – 21 067 осіб, в Іспанії – 18 255 і Франції - 15 748. У Китаї загалом - 3 345 осіб, за останню добу без змін.
Всього у світі 1 980 003 інфікованих. У свою чергу, одужали 485 917 людей.
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Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (608 458), Іспанія (174 060), Італія (162 488), Німеччина (132 210), Франція (131 361), Велика Британія (94 845), Китай (83 321) та Іран (74 877).
Нагадаємо, станом на ранок 14 квітня в Україні зафіксовано 3372 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 98 — летальні.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.