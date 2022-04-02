На Чернобыльской АЭС подняли флаг Украины

Цитата

"Сегодня, 2 апреля 2022 г., в 11:00 на промплощадке Чернобыльской АЭС вновь взвился флаг и прозвучал гимн Украины", - сообщили в ГСП.

Детали

Сообщается, что в церемонии поднятия флага принял участие оперативный персонал станции, который в тяжелых условиях оккупации все это время обеспечивал и продолжает обеспечивать ядерную и радиационную безопасность объектов ГСП "Чернобыльская АЭС".

Ранее

В ГАЗО поздно вечером 31 марта заявили, что на объекте больше нет "посторонних".

Утром 1 апреля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Украина сообщила им, что российские войска выведены с Чернобыльской АЭС.

Дополнение

Чернобыльская АЭС - место худшей ядерной катастрофы в мире в 1986 году. Российские войска взяли под контроль Чернобыльскую АЭС в начале вторжения в Украину. На этом объекте оставался украинский персонал для поддержки работы.