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На Чернобыльской АЭС подняли флаг Украины

Киев • УНН

 • 169762 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Над Чернобыльской атомной электростанцией, которую на этой неделе покинули оккупанты, подняли флаг Украины. Об этом информирует Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС", пишет УНН.

На Чернобыльской АЭС подняли флаг Украины

Цитата

"Сегодня, 2 апреля 2022 г., в 11:00 на промплощадке Чернобыльской АЭС вновь взвился флаг и прозвучал гимн Украины", - сообщили в ГСП.

Детали

Сообщается, что в церемонии поднятия флага принял участие оперативный персонал станции, который в тяжелых условиях оккупации все это время обеспечивал и продолжает обеспечивать ядерную и радиационную безопасность объектов ГСП "Чернобыльская АЭС".

Ранее

В ГАЗО поздно вечером 31 марта заявили, что на объекте больше нет "посторонних".

Утром 1 апреля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Украина сообщила им, что российские войска выведены с Чернобыльской АЭС.

Дополнение

Чернобыльская АЭС - место худшей ядерной катастрофы в мире в 1986 году. Российские войска взяли под контроль Чернобыльскую АЭС в начале вторжения в Украину. На этом объекте оставался украинский персонал для поддержки работы.

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