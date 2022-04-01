МАГАТЕ поінформоване про відхід російських військ з Чорнобильської АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що Україна повідомила їм, що російські війська виведені з Чорнобильської АЕС, пише УНН.
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"Сьогодні (31 березня - ред.) Україна повідомила МАГАТЕ, що російські військові, які контролювали Чорнобильську АЕС з 24 лютого, відповідно до письмового документа передали контроль над АЕС українському персоналу та вивели військові конвої", - вказали в агентстві.
У ДАЗВ пізно ввечері 31 березня заявили, що на об’єкті більше немає "сторонніх".
Деталі
З 20-21 березня Україна не повідомляла про ротацію персоналу на Чорнобильській АЕС, вказали у МАГАТЕ.
"Генеральний директор (Рафаель Маріано) Гроссі повідомив, що МАГАТЕ проводить тісні консультації з українською владою щодо направлення першої місії допомоги та підтримки на Чорнобильську АЕС у найближчі кілька днів", - вказано у заяві.
Доповнення
Чорнобильська АЕС - місце найгіршої ядерної катастрофи в світі 1986 року. Російські війська взяли під контроль Чорнобильську АЕС на початку вторгнення в Україну. На цьому об'єкті залишився український персонал для підтримки роботи.