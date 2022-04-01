МАГАТЭ проинформировано об отходе российских войск с Чернобыльской АЭС

Цитата

"Сегодня (31 марта - ред.) Украина сообщила МАГАТЭ, что российские военные, контролировавшие Чернобыльскую АЭС с 24 февраля, в соответствии с письменным документом передали контроль над АЭС украинскому персоналу и вывели военные конвои", - указали в агентстве.

В ГАЗО поздно вечером 31 марта заявили, что на объекте больше нет "посторонних".

Детали

С 20-21 марта Украина не сообщала о ротации персонала на Чернобыльской АЭС, указали в МАГАТЭ.

"Генеральный директор (Рафаэль Мариано) Гросси сообщил, что МАГАТЭ проводит тесные консультации с украинскими властями относительно направления первой миссии помощи и поддержки на Чернобыльскую АЭС в ближайшие несколько дней", - указано в заявлении.

Дополнение

Чернобыльская АЭС - место худшей ядерной катастрофы в мире в 1986 году. Российские войска взяли под контроль Чернобыльскую АЭС в начале вторжения в Украину. На этом объекте остался украинский персонал для поддержки работы.