Держагенство: окупанти повністю вийшли з ЧАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Рашистські окупаційні сили повністю вийшли з території Чорнобильської атомної електростанції. Про це інформує Державне агентство України з управління зоною відчуження, пише УНН.
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“На поточний момент сторонніх осіб на майданчику Чорнобильської АЕС не перебуває”, - повідомили в управлінні.
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Як стало відомо, російські окупаційні війська збираються покинути Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич.
В “Енергоатомі” підтвердили й інформацію про фортифікаційні споруди – окопи, які рашисти будували прямо в Рудому лісі – найзабрудненішому в усій Зоні відчуження.
Згодом, стало відомо, що російські окупанти дійсно будували фортифікаційні споруди прямо в Рудому лісі, тож не дивно що вони отримали значні дози опромінювання й запанікували.
За інформацією мера міста Славутич Юрія Фомічева, окупанти забрали з собою полонених нацгвардійців, коли залишали Чорнобильську АЕС.