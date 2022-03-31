Госагенство: оккупанты полностью вышли из ЧАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Рашистские оккупационные силы полностью вышли с территории Чернобыльской атомной электростанции. Об этом информирует государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения, пишет УНН.
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“На текущий момент посторонних лиц на площадке Чернобыльской АЭС не находится”, - сообщили в управлении.
Напомним
Как стало известно, российские оккупационные войска собираются покинуть Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич.
В “Энергоатоме подтвердили информацию о фортификационные сооружения - окопы, которые рашисти строили прямо в Рыжем лесу - найзабрудненішому во всей Зоне отчуждения.
Впоследствии, стало известно, что русские оккупанты действительно строили фортификационные сооружения прямо в Рыжем лесу, поэтому неудивительно что они получили значительные дозы облучения и запаниковали.
По информации мэра города Славутич Юрия Фомичева, оккупанты забрали с собой пленных нацгвардейцев, когда покидали Чернобыльскую АЭС.