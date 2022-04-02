На Чорнобильській АЕС підняли прапор України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Над Чорнобильською атомною електростанцією, яку цього тижня покинули окупанти, підняли прапор України. Про це інформує Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС", пише УНН.
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"Сьогодні, 2 квітня 2022, об 11:00 на проммайданчику Чорнобильської АЕС знову замайорів прапор України та пролунав гімн України", - повідомили у ДСП.
Деталі
Повідомляється, що у церемонії підняття прапора прийняв участь оперативний персонал станції, який у важких умовах окупації весь цей час забезпечував і продовжує забезпечувати ядерну та радіаційну безпеку об‘єктів ДСП "Чорнобильська АЕС".
Раніше
У ДАЗВ пізно ввечері 31 березня заявили, що на об’єкті більше немає "сторонніх".
Зранку 1 квітня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що Україна повідомила їм, що російські війська виведені з Чорнобильської АЕС.
Доповнення
Чорнобильська АЕС - місце найгіршої ядерної катастрофи в світі 1986 року. Російські війська взяли під контроль Чорнобильську АЕС на початку вторгнення в Україну. На цьому об'єкті залишався український персонал для підтримки роботи.