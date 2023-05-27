На очереди новые, более масштабные санкционные пакеты - Зеленский

ukru
19:26 • 44730 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 103298 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 106831 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 107069 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101391 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94137 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110074 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131289 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170795 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 201940 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 64342 просмотра
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 38924 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 33905 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 42981 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 21374 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 170795 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 201940 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 143793 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150329 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 186824 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 64342 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103553 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120579 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156280 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163159 просмотра
Актуальное
На очереди новые, более масштабные санкционные пакеты - Зеленский

На очереди новые, более масштабные санкционные пакеты - Зеленский

Киев • УНН

 • 423359 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Украина продолжит санкционные шаги, и на очереди новые санкционные пакеты – еще более масштабные. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении, передает УНН.

Цитата

"Сегодня – еще один наш санкционный день. Есть санкции против юридических и физических лиц – большинство из них российские, – которые работают на террор. Всего 220 компаний и 51 физическое лицо. Это предприятия ВПК и связанные российские компании. Предприятия, обслуживающие войну. И лица, через которых происходит управление этими компаниями. Не все из них действуют на территории государства-террориста, некоторые – в других странах. Но глобальное давление получат все", - сказал Президент.

Зеленский отметил, что шаг за шагом Украина собирает полные данные обо всех, кто работает на агрессию – прямо или косвенно. Он подчеркнул, что каждое такое лицо будет заблокировано, и украинские санкции или уже синхронизированы, или будут синхронизированы с санкциями свободного мира.

"Когда россия начинала эту агрессию, там смотрели на мир, как на себя в зеркало. Там думали, что якобы все в мире такие же циничные и якобы так же презирают людей, как хозяева россии. Но мир другой – мир помогает нам защищать жизнь. И каждый, кто идет против мира, станет маргиналом. россия ничего не получит и все проиграет. Вместе с теми, кто еще как-то пытается ей помогать в терроре. Мы продолжим наши санкционные шаги, и на очереди новые санкционные пакеты – еще более масштабные", - отметил Глава государства.

Дополнение

Президент также поблагодарил украинских воинов, которые особенно отличились на этой неделе.

"Бахмутское направление… 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада – спасибо, воины, за ваши активные действия! Это именно то, что нужно. Славная 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" – спасибо вам за стойкость и за вашу смелость! Молодцы!

Лиманское направление… 81-я отдельная аэромобильная бригада – спасибо вам, ребята, за вашу результативность в уничтожении врага!

ОСУВ "Таврия"… 35-я и 36-я отдельные бригады морской пехоты, 55-я отдельная артиллерийская бригада, 59-я отдельная мотопехотная бригада и десантники нашей "Семьдесятдевятки" – я благодарю всех вас! Как всегда – крепкие, как всегда – вы очень эффективны!", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №307/2023 по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 мая 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы