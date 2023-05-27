На очереди новые, более масштабные санкционные пакеты - Зеленский

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"Сегодня – еще один наш санкционный день. Есть санкции против юридических и физических лиц – большинство из них российские, – которые работают на террор. Всего 220 компаний и 51 физическое лицо. Это предприятия ВПК и связанные российские компании. Предприятия, обслуживающие войну. И лица, через которых происходит управление этими компаниями. Не все из них действуют на территории государства-террориста, некоторые – в других странах. Но глобальное давление получат все", - сказал Президент.

Зеленский отметил, что шаг за шагом Украина собирает полные данные обо всех, кто работает на агрессию – прямо или косвенно. Он подчеркнул, что каждое такое лицо будет заблокировано, и украинские санкции или уже синхронизированы, или будут синхронизированы с санкциями свободного мира.

"Когда россия начинала эту агрессию, там смотрели на мир, как на себя в зеркало. Там думали, что якобы все в мире такие же циничные и якобы так же презирают людей, как хозяева россии. Но мир другой – мир помогает нам защищать жизнь. И каждый, кто идет против мира, станет маргиналом. россия ничего не получит и все проиграет. Вместе с теми, кто еще как-то пытается ей помогать в терроре. Мы продолжим наши санкционные шаги, и на очереди новые санкционные пакеты – еще более масштабные", - отметил Глава государства.

Дополнение

Президент также поблагодарил украинских воинов, которые особенно отличились на этой неделе.

"Бахмутское направление… 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада – спасибо, воины, за ваши активные действия! Это именно то, что нужно. Славная 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" – спасибо вам за стойкость и за вашу смелость! Молодцы!

Лиманское направление… 81-я отдельная аэромобильная бригада – спасибо вам, ребята, за вашу результативность в уничтожении врага!

ОСУВ "Таврия"… 35-я и 36-я отдельные бригады морской пехоты, 55-я отдельная артиллерийская бригада, 59-я отдельная мотопехотная бригада и десантники нашей "Семьдесятдевятки" – я благодарю всех вас! Как всегда – крепкие, как всегда – вы очень эффективны!", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №307/2023 по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 мая 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".