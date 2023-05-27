На черзі є нові, більш масштабні санкційні пакети - Зеленський

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"Сьогодні – ще один наш санкційний день. Є санкції проти юридичних та фізичних осіб – більшість із них російські, – які працюють на терор. Загалом 220 компаній і 51 фізична особа. Це підприємства ВПК та дотичні російські компанії. Підприємства, що обслуговують війну. І особи, через яких відбувається управління цими компаніями. Не всі з них діють на території держави-терориста, деякі – в інших країнах. Але глобальний тиск отримають усі", - сказав Президент.

Зеленський зауважив, що крок за кроком Україна збирає повні дані про всіх, хто працює на агресію – прямо чи опосередковано. Він підкреслив, що кожна така особа буде заблокована, і українські санкції або вже синхронізовані, або будуть синхронізовані із санкціями вільного світу.

"Коли росія починала цю агресію, там дивилися на світ, як на себе у дзеркало. Там думали, що нібито всі у світі такі ж цинічні й нібито так само зневажають людей, як господарі росії. Але світ інший – світ допомагає нам захищати життя. І кожен, хто йде проти світу, стане маргіналом. росія нічого не здобуде і все програє. Разом із тими, хто ще якось намагається їй допомагати в терорі. Ми продовжимо наші санкційні кроки, і на черзі є нові санкційні пакети – ще більш масштабні", - зазначив Глава держави.

Доповнення

Президент також подякував українським воїнам, які особливо відзначилися на цьому тижні.

"Бахмутський напрямок… 80-та окрема десантно-штурмова бригада – дякую, воїни, за ваші активні дії! Це саме те, що потрібно. Славетна 93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" – дякую вам за стійкість і за вашу сміливість! Молодці!

Лиманський напрямок… 81-ша окрема аеромобільна бригада – дякую вам, хлопці, за вашу результативність у знищенні ворога!

ОСУВ "Таврія"… 35-та і 36-та окремі бригади морської піхоти, 55-та окрема артилерійська бригада, 59-та окрема мотопіхотна бригада й десантники нашої "Сімдесятдевʼятки" – я дякую всім вам! Як завжди – міцні, як завжди – ви дуже ефективні!", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №307/2023 за рішенням Ради національної безпеки та оборони України від 27 травня 2023 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".