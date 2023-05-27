Зеленський ввів санкції проти росіян за рішенням РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ №307/2023 за рішенням Ради національної безпеки та оборони України від 27 травня 2023 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Про це йдеться на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України, пише УНН.
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"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня 2023 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в указі.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН 12 травня, Зеленський запровадив санкції щодо компаній, пов’язаних з Медведчуком та іншими підсанкційними особами.