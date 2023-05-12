Ще один пакет: Зеленський запровадив санкції щодо компаній, пов’язаних з Медведчуком
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що ще один пакет санкційний пакет запроваджено щодо компаній, пов'язаних з Медведчуком та іншими підсанкційними особами, передає УНН.
Деталі
Зеленський заявив, що своїм указом наклав обмежувальні заходи на власність російських компаній в Україні та на власність пов'язаних з ними українських економічних субʼєктів. Під їхнім контролем іноді були навіть об'єкти критичної інфраструктури та ключові стратегічні підприємства.
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"Санкції також запроваджено щодо компаній, пов'язаних з Медведчуком та іншими підсанкційними особами, засновників, керівників, бенефіціарів проросійських компаній, що володіють значними активами на території України", - додав Зеленський.
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Доповнення
У квітні Президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти колишнього президента корпорації «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та понад 230 росіян.