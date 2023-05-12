Еще один пакет: Зеленский ввел санкции в отношении компаний, связанных с Медведчуком
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще один пакет санкционный пакет введен в отношении компаний, связанных с Медведчуком и другими подсанкционными лицами, передает УНН.
Детали
Зеленский заявил, что своим указом наложил ограничительные меры на собственность российских компаний в Украине и на собственность связанных с ними украинских экономических субъектов. Под их контролем иногда были даже объекты критической инфраструктуры и ключевые стратегические предприятия.
Цитата
"Санкции также введены в отношении компаний, связанных с Медведчуком и другими подсанкционными лицами, учредителей, руководителей, бенефициаров пророссийских компаний, владеющих значительными активами на территории Украины", - добавил Зеленский.
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Дополнение
В апреле Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против бывшего президента корпорации «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и более 230 россиян.