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Еще один пакет: Зеленский ввел санкции в отношении компаний, связанных с Медведчуком

Еще один пакет: Зеленский ввел санкции в отношении компаний, связанных с Медведчуком

Киев • УНН

 • 1172803 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще один пакет санкционный пакет введен в отношении компаний, связанных с Медведчуком и другими подсанкционными лицами, передает УНН.

Детали

Зеленский заявил, что своим указом наложил ограничительные меры на собственность российских компаний в Украине и на собственность связанных с ними украинских экономических субъектов. Под их контролем иногда были даже объекты критической инфраструктуры и ключевые стратегические предприятия. 

Цитата

"Санкции также введены в отношении компаний, связанных с Медведчуком и другими подсанкционными лицами, учредителей, руководителей, бенефициаров пророссийских компаний, владеющих значительными активами на территории Украины", - добавил Зеленский.

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Дополнение

В апреле Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против бывшего президента корпорации «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и более 230 россиян.

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