Не один, а одразу п'ять санкційних пакетів: Зеленський заявив, що йдеться про блокування російської військової промисловості
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що було затверджено санкційні пакети, які продовжують український курс на ізоляцію та блокування російської військової промисловості. Про це він сказав у відеозверненні, передає УНН.
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«Сьогодні в нас – санкційний день. Затверджено пʼять санкційних пакетів, які ми дуже ретельно готували цими тижнями в РНБО, Кабінеті Міністрів, Офісі, у наших спеціальних службах. Перше – це пакет, що стосується «Запоріжсталі». Блокуємо вплив на цю компанію держави-терориста, що існував завдяки різним підставним та офшорним особам. Частка, що контролювалася росією через один із системних банків, буде конфіскована й працюватиме заради України та українців», - розповів Зеленський.
Деталі
Він зазначив, що Україна не залишить жодного звʼязку держави-терориста в країні, який вона може використовувати проти нашої держави, проти української економіки чи проти українців.
«Окрім цього, затверджено санкційні пакети, які продовжують наш курс на ізоляцію та блокування російської військової промисловості», - сказав Зеленський.
Президент повідомив також, що сотні фізичних та юридичних осіб держави-терориста й повʼязаних із росією стають мішенню для глобальної ізоляції.
«Дуже активно працюємо з партнерами, щоб усі, хто фактично виробляє цю агресію, хто дає зброю, боєприпаси, техніку й технології в руки терористів – щоб вони всі були роздавлені світом», - зазначив Зеленський.
Він подякував всім, хто допомагає Україні тиснути на росію за цю війну, а також блокувати намагання держави-терориста обходити санкції.
«Впевнений, це має визначатися як один із найтяжчих злочинів проти міжнародного права та міжнародного миру – намагання обійти санкції, що запроваджені для обмеження ресурсів агресії, або сприяння в цих намаганнях», - додав Зеленський.
Доповнення
У квітні Президент України Володимир Зеленський ввів і дію санкції проти колишнього президента корпорації «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та понад 230 росіян.