Санкційний день: Зеленський заявив про нові санкційні пакети, один з них - щодо Запоріжсталі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив про кілька нових санкційних пакетів, перший стосується Запоріжсталі, а точніше - фізичних та юридичних осіб, за допомогою яких рф зберігала контроль над підприємством, передає УНН.
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"Сьогодні у нас санкційний день. Є кілька санкційних пакетів, підписав відповідні укази.Перший санкційний пакет – щодо Запоріжсталі", - написав Зеленський у Telegram.
За словами Президента, указом накладено обмежувальні заходи на 41 особу – 13 фізичних та 28 юридичних, – за допомогою яких рф зберігала контроль над підприємством, шкодила нашій економіці.
"Запускаємо процедуру конфіскації російської частки – вона працюватиме для України й українців", - резюмував Зеленський.
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Нагадаємо
У квітні Президент України Володимир Зеленський ввів і дію санкції проти колишнього президента корпорації «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та понад 230 росіян.