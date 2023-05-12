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Санкційний день: Зеленський заявив про нові санкційні пакети, один з них - щодо Запоріжсталі

Санкційний день: Зеленський заявив про нові санкційні пакети, один з них - щодо Запоріжсталі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив про кілька нових санкційних пакетів, перший стосується Запоріжсталі, а точніше - фізичних та юридичних осіб, за допомогою яких рф зберігала контроль над підприємством, передає УНН

Цитата

"Сьогодні у нас санкційний день. Є кілька санкційних пакетів, підписав відповідні укази.Перший санкційний пакет – щодо Запоріжсталі", - написав Зеленський у Telegram.

За словами Президента, указом накладено обмежувальні заходи на 41 особу – 13 фізичних та 28 юридичних, – за допомогою яких рф зберігала контроль над підприємством, шкодила нашій економіці.

"Запускаємо процедуру конфіскації російської частки – вона працюватиме для України й українців", - резюмував Зеленський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський розповів, як санкції вплинули на кількість зброї рф

Нагадаємо

У квітні Президент України Володимир Зеленський ввів і дію санкції проти колишнього президента корпорації «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва та понад 230 росіян.

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