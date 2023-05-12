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Зеленський розповів, як санкції вплинули на кількість зброї рф

Зеленський розповів, як санкції вплинули на кількість зброї рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC розповів, що завдяки санкціям Заходу у росії уповільнилося вироблення зброї, є дефіцит артилерії, передає УНН.

Цитата

"Коли Україна хоче зброю, ми говоримо не тільки про патрони, а про серйозні, не лялькові санкційні пакети. Тому, що санкції це також зброя, вони вплинули на економіку росії. Як би вони не обходили, але уповільнилось виробництво зброї рф, і це факт. Ми бачимо у них дефіцит, наприклад артилерії, артилерійських снарядів", - сказав Зеленський.

Деталі

За його словами, окупанти ще мають багато зброї на складах, однак вони почали видавати певну кількість зброї на бригади.

"Вони вже рахують, що вони видають своїм бригадам. Ми бачимо, як вони скорочують на деяких напрямках кількість обстрілів на добу, і це дуже важливо", - зауважив Зеленський.

Президент подякував міжнародним країнам та їх суспільству за підтримку та допомогу Україні, які "попри всі виклики" продовжують допомагати країні. Він додав, що є "певні моменти втоми" від російської агресії, проте "більшості не можна втомлюватися, бо може бути третя світова війна".

На запитання журналіста, як Україна досягне успіху, якщо втратить суспільну підтримку держав, Зеленський відповів: "Побачимо. У нас є абсолютно зрозумілі наші дії на полі бою. У нас проблем було набагато більше, коли майже ніхто нам не допомагав, а Київ був у оточенні. Ми змогли згуртуватися всім народом і дати відсіч росії, а потім пішла вже допомога. Ми вдячні абсолютно усім за допомогу, яка в нас є, але на самому початку ми користувалися здебільшого тільки своєю зброєю, і тільки своїми силами, людьми. І з усім тим вийшло згуртувати і український народ, і Європу, і світ навколо України".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заперечив, що міжнародні партнери можуть зменшити військову підтримку та тиснути на перемовини з країною-агресором, якщо на Заході оцінять результат наступу як "невтішний".

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