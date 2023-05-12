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Зеленский рассказал, как санкции повлияли на количество оружия рф

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC рассказал, что благодаря санкциям Запада у России замедлилась выработка оружия, есть дефицит артиллерии, передает УНН.

Цитата

"Когда Украина хочет оружие, мы говорим не только о патронах, а о серьезных, не кукольных санкционных пакетах. Потому, что санкции это также оружие, они повлияли на экономику россии. Как бы они не обходили, но замедлилось производство оружия рф, и это факт. Мы видим у них дефицит, например артиллерии, артиллерийских снарядов", - сказал Зеленский.

Детали

По его словам, оккупанты еще имеют много оружия на складах, однако они начали выдавать определенное количество оружия на бригады.

"Они уже считают, что они выдают своим бригадам. Мы видим, как они сокращают на некоторых направлениях количество обстрелов в сутки, и это очень важно", - отметил Зеленский.

Президент поблагодарил международные страны и их общество за поддержку и помощь Украине, которые "при всех вызовах" продолжают помогать стране. Он добавил, что есть "определенные моменты усталости" от российской агрессии, однако "большинству нельзя уставать, потому что может быть третья мировая война".

На вопрос журналиста, как Украина достигнет успеха, если потеряет общественную поддержку государств, Зеленский ответил: "Посмотрим. У нас есть абсолютно понятные наши действия на поле боя. У нас проблем было гораздо больше, когда почти никто нам не помогал, а Киев был в окружении. Мы смогли сплотиться всем народом и дать отпор России, а потом пошла уже помощь. Мы благодарны абсолютно всем за помощь, которая у нас есть, но в самом начале мы пользовались в основном только своим оружием, и только своими силами, людьми. И со всем этим получилось сплотить и украинский народ, и Европу, и мир вокруг Украины".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский возразил, что международные партнеры могут уменьшить военную поддержку и давить на переговоры со страной-агрессором, если на Западе оценят результат наступления как "неутешительный".

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