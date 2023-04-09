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Зеленський може відвідати Німеччину у травні – ЗМІ

Зеленський може відвідати Німеччину у травні – ЗМІ

Київ • УНН

 • 1067546 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський може відвідати Німеччину в травні. Це буде вперше з початку повномасштабної війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на BILD am SONNTAG

Повідомляється, що канцлер Німеччини Олаф Шольц збирається виголосити похвальну промову про українців і Володимира Зеленського на церемонії нагородження премії Карла Великого в Аахені. Планується, що Зеленський приїде в Аахен особисто.

Це буде його перший візит до Німеччини з початку війни. Водночас BILD вказує, що запланований контрнаступ Сил оборони може означати, що Зеленський виступатиме через відеозв'язок.

Доповнення

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що український контрнаступ планується за кількома напрямками й може відбутися у квітні - травні.

Українські Національні Новини

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