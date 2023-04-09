Зеленский может посетить Германию в мае – СМИ

Сообщается, что канцлер Германии Олаф Шольц собирается произнести похвальную речь об украинцах и Владимире Зеленском на церемонии награждения премии Карла Великого в Аахене. Планируется, что Зеленский приедет в Аахен лично.

Это будет его первый визит в Германию с начала войны. В то же время BILD указывает, что запланированное контрнаступление Сил обороны может означать, что Зеленский будет выступать по видеосвязи.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что украинское контрнаступление планируется по нескольким направлениям и может произойти в апреле - мае.