Санкционный день: Зеленский заявил о новых санкционных пакетах, один из них - по Запорожстали
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нескольких новых санкционных пакетах, первый касается Запорожстали, а точнее - физических и юридических лиц, с помощью которых рф сохраняла контроль над предприятием, передает УНН.
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"Сегодня у нас санкционный день. Есть несколько санкционных пакетов, подписал соответствующие указы. Первый санкционный пакет – по Запорожстали", - написал Зеленский в Telegram.
По словам Президента, указом наложены ограничительные меры на 41 лицо – 13 физических и 28 юридических, – с помощью которых рф сохраняла контроль над предприятием, вредила нашей экономике.
"Запускаем процедуру конфискации российской доли – она будет работать для Украины и украинцев", - резюмировал Зеленский.
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Напомним
В апреле Президент Украины Владимир Зеленский ввел и действие санкции против бывшего президента корпорации «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и более 230 россиян.