Не один, а сразу пять санкционных пакетов: Зеленский заявил, что речь идет о блокировании российской военной промышленности
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что были утверждены санкционные пакеты, которые продолжают украинский курс на изоляцию и блокирование российской военной промышленности. Об этом он сказал в видеообращении, передает УНН.
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«Сегодня у нас – санкционный день. Утверждены пять санкционных пакетов, которые мы очень тщательно готовили этими неделями в СНБО, Кабинете Министров, Офисе, в наших специальных службах. Первое – это пакет, касающийся «Запорожстали». Блокируем влияние на эту компанию государства-террориста, которое существовало благодаря различным подставным и оффшорным лицам. Доля, которая контролировалась россией через один из системных банков, будет конфискована и будет работать ради Украины и украинцев», - рассказал Зеленский.
Детали
Он отметил, что Украина не оставит ни одной связи государства-террориста в стране, которую оно может использовать против нашего государства, против украинской экономики или против украинцев.
«Кроме этого, утверждены санкционные пакеты, которые продолжают наш курс на изоляцию и блокирование российской военной промышленности», - сказал Зеленский.
Президент сообщил также, что сотни физических и юридических лиц государства-террориста и связанных с россией становятся мишенью для глобальной изоляции.
«Очень активно работаем с партнерами, чтобы все, кто фактически производит эту агрессию, кто дает оружие, боеприпасы, технику и технологии в руки террористов – чтобы они все были раздавлены миром», - отметил Зеленский.
Он поблагодарил всех, кто помогает Украине давить на россию за эту войну, а также блокировать попытки государства-террориста обходить санкции.
«Уверен, это должно определяться как одно из самых тяжких преступлений против международного права и международного мира – попытки обойти санкции, введенные для ограничения ресурсов агрессии, или содействие в этих попытках», - добавил Зеленский.
Дополнение
В апреле Президент Украины Владимир Зеленский ввел и действие санкции против бывшего президента корпорации «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и более 230 россиян.