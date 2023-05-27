Зеленский ввел санкции против россиян по решению СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №307/2023 по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 мая 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Об этом говорится на сайте официального интернет-представительства Президента Украины, пишет УНН.
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"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 мая 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.
Напомним
Как сообщал УНН 12 мая, Зеленский ввел санкции в отношении компаний, связанных с Медведчуком и другими подсанкционными лицами.