Зеленский ввел санкции против россиян по решению СНБО

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"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 мая 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в указе.

Напомним

Как сообщал УНН 12 мая, Зеленский ввел санкции в отношении компаний, связанных с Медведчуком и другими подсанкционными лицами.