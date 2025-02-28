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На Чернобыльской АЭС продолжаются работы после попадания беспилотника

Киев • УНН

 • 28595 просмотра

На ЧАЭС продолжается ликвидация последствий удара российского дрона по защитному укрытию четвертого энергоблока. Команда МАГАТЭ подтверждает, что уровень радиации остается в норме, несмотря на серьезность инцидента.

На Чернобыльской АЭС продолжаются работы после попадания беспилотника

В зоне отчуждения продолжается ликвидация последствий поражения дроном укрытия четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции. Команда МАГАТЭ на объекте внимательно следит за ситуацией. Об этом говорится в сообщении Международного агентства по атомной энергии, передает УНН

Согласно официальному сообщению МАГАТЭ, уровень радиации на территории ЧАЭС остается стабильным и находится в пределах нормы. Это подтверждается как измерениями украинских специалистов, так и независимыми данными агентства. С целью выявления скрытых очагов тления в защитных материалах специалисты используют тепловизионные камеры, в частности, установленные на беспилотниках. На обнаруженные участки подается вода для тушения.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси отметил, что хотя инцидент был серьезным с точки зрения ядерной безопасности, последствия могли быть гораздо хуже. «Нападение на ядерный объект никогда не должно происходить», - сказал он. 

С момента инцидента команда МАГАТЭ фиксировала сигналы воздушной тревоги, которые заставляли временно приостанавливать работы. В то же время, было зафиксировано присутствие беспилотников в пятикилометровой зоне вокруг станции, в частности два аппарата наблюдались над хранилищем отработанного ядерного топлива.

Ситуация на Чернобыльской АЭС остается под пристальным контролем, и специалисты продолжают работать над устранением всех последствий этого инцидента.

Напомним 

В ночь на 14 февраля российский ударный дрон с фугасной частью нанес повреждения защитному укрытию на Чернобыльской АЭС. Пожар удалось локализовать, уровень радиации остался в пределах нормы, однако повреждения укрытия считаются значительными.

Лилия Подоляк

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