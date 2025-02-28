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На Чорнобильській АЕС тривають роботи після влучання безпілотника рф

Київ • УНН

 • 28595 перегляди

На ЧАЕС триває ліквідація наслідків удару російського дрона по захисному укриттю четвертого енергоблока. Команда МАГАТЕ підтверджує, що рівень радіації залишається в нормі, попри серйозність інциденту.

На Чорнобильській АЕС тривають роботи після влучання безпілотника рф

У зоні відчуження триває ліквідація наслідків ураження дроном укриття четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Команда МАГАТЕ на об'єкті уважно стежить за ситуацією. Про це йдеться у повідомленні Міжнародного агентства з атомної енергії, передає УНН

Згідно з офіційним повідомленням МАГАТЕ, рівень радіації на території ЧАЕС залишається стабільним і знаходиться в межах норми. Це підтверджується як вимірюваннями українських фахівців, так і незалежними даними агентства. З метою виявлення прихованих осередків тління у захисних матеріалах фахівці використовують тепловізійні камери, зокрема, встановлені на безпілотниках. На виявлені ділянки подається вода для гасіння.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі зазначив, що хоча інцидент був серйозним з точки зору ядерної безпеки, наслідки могли бути набагато гіршими. "Напад на ядерний об'єкт ніколи не повинен відбуватися", — сказав він. 

З моменту інциденту команда МАГАТЕ фіксувала сигнали повітряної тривоги, що змушували тимчасово призупиняти роботи. Водночас, було зафіксовано присутність безпілотників в п'ятикілометровій зоні навколо станції, зокрема два апарати спостерігались над сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Ситуація на Чорнобильській АЕС залишається під пильним контролем, і фахівці продовжують працювати над усуненням усіх наслідків цього інциденту.

Нагадаємо 

У ніч на 14 лютого російський ударний дрон з фугасною частиною завдав пошкоджень захисному укриттю на Чорнобильській АЕС. Пожежу вдалося локалізувати, рівень радіації залишився в межах норми, однак пошкодження укриття вважаються значними.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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