В Черниговской области повредили надгробные памятники участников АТО

Памятники погибших зарисовали белой краской.

Он обратился к жителям Мены с просьбой помочь в поиске злоумышленников. Также он пообещал денежное вознаграждение тому, кто поможет установить личности злоумышленника или злоумышленников.

"Я обратился в правоохранительные органы и прошу всю общину помочь в розыске всех, кто причастен к данному преступлению против памяти наших героев", - заявил Примаков.

Напомним, правительство выделило более 18 млн грн одноразовой помощи пострадавшим участникам АТО.