На Чернігівщині пошкодили надмогильні пам'ятники учасників АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У місті Мена Чернігівської області на кладовищі невідомі пошкодили пам’ятники загиблих учасників антитерористичної операції (АТО) на їх могилах. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку міського голови міста Геннадія Примакова у Facebook.
Пам'ятники загиблих замалювали білою фарбою.
Він звернувся до мешканців Мени з проханням допомогти у пошуку зловмисників. Також він пообіцяв грошову винагороду для того, хто допоможе встановити особи зловмисника або зловмисників.
"Я звернувся до правоохоронних органів і прошу усю громади допомогти у розшуку усіх, хто причетний до даного злочину проти пам'яті наших героїв", - заявив Примаков.
Нагадаємо, уряд виділив понад 18 млн грн одноразової допомоги постраждалим учасникам АТО.