Уряд виділив понад 18 млн грн одноразової допомоги постраждалим учасникам АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Уряд виділить 18,6 млн грн одноразової допомоги постраждалим учасникам АТО. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.
«Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виплату 18,6 мільйонів гривень для надання одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, які загинули під час участі в антитерористичній операції, а також особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час участі в антитерористичній операції», - йдеться в повідомленні.
Так, одноразова допомога буде спрямована:
• членам сімей 11 осіб, які загинули на загальну суму 13 млн грн;
• 11 особам, які отримали інвалідність на загальну суму 5,6 млн грн.
Також, зазначається, що кошти будуть спрямовані Мінсоцполітики з резервного фонду Державного бюджету.
Нагадаємо, статус учасника бойових дій в Україні отримали близько 350 тис. з числа учасників АТО.