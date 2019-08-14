Правительство выделило более 18 млн грн одноразовой помощи пострадавшим участникам АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Правительство выделит 18,6 млн грн одноразовой помощи пострадавшим участникам АТО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба Министерство экономического развития и торговли Украины.
“Кабинет Министров Украины принял решение о выплате 18,6 млн гривен для предоставления одноразовой денежной помощи членам семей лиц, погибших во время участия в антитеррористической операции, а также лицам, получившим инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при участия в антитеррористической операции”, - говорится в сообщении.
Так, единовременное пособие будет направлена:
• членам семей 11 человек, погибших на общую сумму 13 млн грн;
• 11 лицам, получившим инвалидность на общую сумму 5,6 млн грн.
Также отмечается, что средства будут направлены Минсоцполитики из резервного фонда Государственного бюджета.
Напомним, статус участника боевых действий в Украине получили около 350 тыс. из числа участников АТО .