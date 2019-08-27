В Черниговской области на взятке задержали председателя райсовета и заведующего сектором в РГА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Военная прокуратура Центрального региона Украины задержала на взятке в 1,5 тысяч долларов США голову Борзнянской райсовета и заведующего сектором РГА. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, передает УНН.
“Военная прокуратура Центрального региона Украины разоблачила чиновников в Черниговской области при получении „вознаграждения“ за содействие в аренде коммунального помещения. Негласными следственными действиями задокументировано, что председатель Борзнянской районного совета 27 августа 2019 года получил 1 тысячу долларов США неправомерной выгоды, а заведующий сектором культуры Борзнянской райгосадминистрации — 500 долларов США взятки”, — говорится в сообщении.
Добавляется, что злоумышленников задержали “на горячем” совместно с Теруправлением ГБР, расположенным в г. Киеве и Управлением защиты экономики в Черниговской области ДЗЭ Нацполиции. Отмечается, что предмет преступления изъято.
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Дополнительно было установлено, что в начале августа председатель райсовета, действуя совместно с заведующим сектором культуры РГА выдвинули физическому лицу-предпринимателю требование о передаче им 1,5 тысячи долларов США за обеспечение победы предпринимателя в конкурсе и заключения договора аренды коммунального помещения на территории г. Борзна.
“В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия. Фигурантам готовятся сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, а также ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей”, — говорится в сообщении.
В пресс-службе справочно добавили, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Напомним, военная прокуратура вернула в бюджет государства более миллиарда гривен.