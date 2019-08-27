В Черниговской области на взятке задержали председателя райсовета и заведующего сектором в РГА

ukru
Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 13366 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 51564 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 120428 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 131051 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 121941 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125757 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128462 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152950 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150984 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140837 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

Кровавые столкновения у российской базы в Сирии: десятки погибли в Латакии

7 марта, 00:39 • 106034 просмотра
Воздушные Силы фиксируют запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря

Воздушные Силы фиксируют запуск крылатых ракет "Калибр" с Черного моря

7 марта, 01:13 • 100683 просмотра
Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

Трамп о возможной депортации украинцев: решение будет принято в ближайшее время

7 марта, 02:05 • 102197 просмотра
В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

В Тернополе раздаются взрывы и виден пожар

03:10 • 110742 просмотра
Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину

Польша подняла военную авиацию из-за массированной атаки РФ на Украину

04:31 • 44520 просмотра
публикации
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

08:52 • 13285 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 130740 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 143555 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 202513 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 183283 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 118294 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 130082 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 132100 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 136458 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 132333 просмотра
Актуальное
В Черниговской области на взятке задержали председателя райсовета и заведующего сектором в РГА

В Черниговской области на взятке задержали председателя райсовета и заведующего сектором в РГА

Киев  •  УНН

 • 12544 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Военная прокуратура Центрального региона Украины задержала на взятке в 1,5 тысяч долларов США голову Борзнянской райсовета и заведующего сектором РГА. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, передает УНН.

“Военная прокуратура Центрального региона Украины разоблачила чиновников в Черниговской области при получении „вознаграждения“ за содействие в аренде коммунального помещения. Негласными следственными действиями задокументировано, что председатель Борзнянской районного совета 27 августа 2019 года получил 1 тысячу долларов США неправомерной выгоды, а заведующий сектором культуры Борзнянской райгосадминистрации — 500 долларов США взятки”, — говорится в сообщении.

Добавляется, что злоумышленников задержали “на горячем” совместно с Теруправлением ГБР, расположенным в г. Киеве и Управлением защиты экономики в Черниговской области ДЗЭ Нацполиции. Отмечается, что предмет преступления изъято.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве заблокировали сбыт оптовых партий амфетамина

Дополнительно было установлено, что в начале августа председатель райсовета, действуя совместно с заведующим сектором культуры РГА выдвинули физическому лицу-предпринимателю требование о передаче им 1,5 тысячи долларов США за обеспечение победы предпринимателя в конкурсе и заключения договора аренды коммунального помещения на территории г. Борзна.

“В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия. Фигурантам готовятся сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, а также ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей”, — говорится в сообщении.

В пресс-службе справочно добавили, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, военная прокуратура вернула в бюджет государства более миллиарда гривен.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы