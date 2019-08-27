На Чернігівщині на хабарі затримали голову райради та завідувача сектору в РДА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Військова прокуратура Центрального регіону України затримала на хабарі в 1,5 тисяч доларів США голову Борзнянської райради та завідувача сектору РДА. Про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України, передає УНН.
“Військова прокуратура Центрального регіону України викрила посадовців на Чернігівщині під час одержання „винагороди“ за сприяння в оренді комунального приміщення. Негласними слідчими діями задокументовано, що голова Борзнянської районної ради 27 серпня 2019 року отримав 1000 доларів США неправомірної вигоди, а завідувач сектору культури Борзнянської райдержадміністрації — 500 доларів США хабара”, — йдеться у повідомленні.
Додається, що зловмисників затримано “на гарячому” спільно з Теруправлінням ДБР, розташованим в м. Києві та Управлінням захисту економіки в Чернігівській області ДЗЕ Нацполіції. Зазначається, що предмет злочину вилучено.
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Додатково було встановлено, що на початку серпня голова райради, діючи спільно з завідувачем сектору культури РДА висунули фізичній особі-підприємцю вимогу про передачу їм 1,5 тисячі доларів США за забезпечення перемоги підприємця у конкурсі та укладення договору оренди комунального приміщення на території м. Борзна.
“Наразі проводяться слідчі та інші процесуальні дії. Фігурантам готуються повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, а також клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою та відсторонення від займаних посад”, — йдеться у повідомленні.
У пресслужбі довідково додали, що санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, військова прокуратура повернула до бюджету держави понад мільярд гривень.