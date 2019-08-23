Військова прокуратура повернула до бюджету держави понад мільярд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. За час роботи військові прокурори повернули до бюджету держави 1,02 млрд грн. Про це йдеться у графічному звіті до 5-ї річниці відновлення діяльності Військової прокуратури, який опублікував на своїй сторінці у Facebook Заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, повідомляє УНН.
Кожен працівник Військової прокуратури забезпечив відшкодування державі 6,6 млн грн.
Щоденно упродовж 1252 робочих днів військові прокурори затримували 2 – 3 особи, проводили 8 – 9 обшуків та 13 «виїмок», скеровували до суду 17 обвинувальних актів, допитували 120 осіб, відшкодовували 250 тис. грн, арештовували 625 тис. грн, брали участь у 110 судових засіданнях.
Як раніше повідомляв УНН, кожен із 117 військових прокурорів представництва забезпечив повернення Україні 47 млн грн.