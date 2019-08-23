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Кожен із 117 військових прокурорів представництва забезпечив повернення Україні 47 млн грн

Кожен із 117 військових прокурорів представництва забезпечив повернення Україні 47 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. На кожного зі 117 прокурорів представництва інтересів держави, які працюють у структурі Військової прокуратури, припадає 47 млн грн, повернення яких він забезпечив. Про це йдеться у графічному звіті до річниці відновлення діяльності Військової прокуратури, який опублікував на своїй сторінці у Facebook Заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор Анатолій Матіос, повідомляє УНН.

У сфері представництва інтересів держави Військовою прокуратурою було заявлено позовів на суму 3,5 млрд грн та забезпечене реальне виконання на суму 3,47 млрд грн.

Кожен із прокурорів представництва забезпечив повернення 47 млн грн та 658 га земель.

Нагадаємо, Головний військовий прокурор Анатолій Матіос привітав співробітників Військової прокуратури з 5-ою річницею відновлення діяльності відомства, яке було ліквідоване за часі президенства Віктора Януковича.

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