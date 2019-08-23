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Матіос привітав з річницею відновлення Військової прокуратури: доповідаємо про результати не опускаючи очей

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор Анатолій Матіос привітав співробітників Військової прокуратури з річницею відновлення відомства. Та висловив сподівання, що влада не буде потурати ворогам та повторювати помилки попередників у питанні діяльності Військової прокуратури. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН

“Шановні Колеги!

Щиро вітаю колектив військової прокуратури України з нагоди 5-річчя відновлення її діяльності! Це відбулося у розпал війни з 14 по 24 серпня 2014 року.

Розпочавши свою роботу в найважчі — криваві — для нашої Батьківщини часи, в умовах жорстокої і немилосердної (нелюдської) російської агресії військові прокурори довели державі та суспільству спроможність виявляти і реагувати на потенційні загрози національним інтересам та обороноздатності держави.

За прикладом наших воїнів на фронті кожен з вас твердо та професійно, нерідко з ризиком для життя і збитками для здоров’я виконує свою роботу не через страх, а на совість, не сподіваючись на публічну похвалу і не розраховуючи на особливу підтримку. Ми не роздаємо державні нагороди чи похвальні листи тим, хто потрапляє у поле нашої уваги, — ми боронимо Українську державу іменем чинних законів України. Саме цим ми, Військова прокуратура, боронимо честь , гідність та героїзм справжніх воїнів і героїв. І про результати цієї роботи ми маємо повне право доповідати суспільству, не опускаючи очей”, — написав Матіос.

Він нагадав про заяви політиків, які хочуть ліквідувати Військову прокуратуру.

“На жаль, політики без належного державницького досвіду не вперше намагаються знехтувати потребами особливого часу для нашої країни і позбутися військової прокуратури заради вельми сумнівних переваг, не аналізуючи помилок своїх попередників. Не аналізуючи досвід та аргументи наших союзників, як захистити своїх воїнів і не потурати ворогам. Тих самих союзників, на кого ми весь час посилаємося і мали б брати собі за взірець — Ізраїлю та США”, — написав Головний військовий прокурор.

Водночас він висловив впевненість, що час все розставить по своїх місцях.

“Але я впевнений, що час та війна, як ті лікарі для хворих, обов’язково все і всіх розставлять по своїх місцях. Бо ми з вами — як і вся країна — служимо в умовах, коли немає часу не тільки на поразку, але й немає часу на помилку.
Щиро бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, усіляких гараздів і твердості на обраному шляху військового служіння Батьківщині, а також незмінного оптимізму”, — завершив своє привітання Анатолій Матіос.

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