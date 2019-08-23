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Матиос поздравил с годовщиной восстановления Военной прокуратуры: докладываем о результатах не опуская глаз

Матиос поздравил с годовщиной восстановления Военной прокуратуры: докладываем о результатах не опуская глаз

Киев  •  УНН

 • 11401 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. Заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос поздравил сотрудников Военной прокуратуры с годовщиной восстановления ведомства. И выразил надежду, что власти не будут потакать врагам и повторять ошибки предшественников в вопросе деятельности Военной прокуратуры. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Уважаемые Коллеги!

Искренне поздравляю коллектив военной прокуратуры Украины по случаю 5-летия восстановления ее деятельности! Это произошло в разгар войны с 14 по 24 августа 2014 года.

Начав свою работу в самые тяжелые - кровавые - для нашей Родины время, в условиях жестокой и немилосердной (нечеловеческой) российской агрессии военные прокуроры доказали государству и обществу способность выявлять и реагировать на потенциальные угрозы национальным интересам и обороноспособности государства.

По примеру наших воинов на фронте каждый из вас твердо и профессионально, нередко с риском для жизни и убытками для здоровья выполняет свою работу не из-за страха, а на совесть, не надеясь на публичную похвалу и не рассчитывая на особую поддержку. Мы не раздаем государственные награды или похвальные листы тем, кто попадает в поле нашего внимания, - мы защищаем Украинское государство именем действующих законов Украины. Именно этим мы, Военная прокуратура, защищаем честь, достоинство и героизм настоящих воинов и героев. И о результатах этой работы мы имеем полное право докладывать обществу, не опуская глаз", - написал Матиос.

Он напомнил о заявлениях политиков, которые хотят ликвидировать Военную прокуратуру.

"К сожалению, политики без должного государственного опыта не впервые пытаются пренебречь потребностями особого времени для нашей страны и избавиться от военной прокуратуры ради весьма сомнительных преимуществ, не анализируя ошибок своих предшественников. Не вдаваясь в анализ опыт и аргументы наших союзников, о том как защитить своих воинов и не потакать врагам. Тех самых союзников, на кого мы все время ссылаемся и должны брать себе в пример - Израиля и США", - написал Главный военный прокурор.

Однако он выразил уверенность, что время все расставит по своим местам.

"Но я уверен, что время и война, как те врачи для больных, обязательно все и всех расставит по своим местам. Потому что мы с вами - как и вся страна - служим в условиях, когда нет времени не только на поражение, но и нет времени на ошибку.
Искренне желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и твердости на выбранном пути военного служения Отечеству, а также неизменного оптимизма", - завершил свое поздравление Анатолий Матиос.

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