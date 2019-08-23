Военная прокуратура вернула в бюджет государства более миллиарда гривен

Каждый работник Военной прокуратуры обеспечил возмещение государству 6,6 млн грн.

Ежедневно в течение 1252 рабочих дней военные прокуроры задерживали 2 — 3 человека, проводили 8 — 9 обысков и 13 “выемок”, направляли в суд 17 обвинительных актов, допрашивали 120 человек, возмещали 250 тыс. грн, арестовывали 625 тыс. грн, участвовавших в 110 судебных заседаниях.

Как ранее сообщал УНН, каждый из 117 военных прокуроров представительства обеспечил возвращение Украины 47 млн грн .