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У Києві заблокували збут оптових партій амфетаміну

У Києві заблокували збут оптових партій амфетаміну

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Києві викрито наркоугруповання, яке спеціалізувалося на незаконному виготовленні та реалізації психотропних речовин. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

Оперативники СБУ встановили, що двоє мешканців столиці, один з яких раніше судимий за крадіжку та розбій, налагодили виробництво амфетаміну для продажу.

Підпільні цехи зловмисники облаштували у власних приватних будинках, розташованих у Київській та Вінницькій областях. Там вони виготовляли щомісяця майже 10 кілограмів психотропів. Готовий "товар" фігуранти оптом збували на території столичного регіону та частково на Чернігівщині через розгалужену мережу дилерів.

За оперативною інформацією, середньомісячний прибуток учасників групи становив приблизно 4 мільйони гривень.

Правоохоронці затримали обох зловмисників на одній із автозаправних станцій у Бориспільському районі під час спроби продажу двох кілограмів амфетаміну на суму 800 тисяч гривень за цінами чорного ринку.

Наразі затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів). Також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, військова прокуратура Київського гарнізону ліквідувала нарколабораторію та затримала постачальників амфетаміну військовим.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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