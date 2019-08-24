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На Київщині затримали постачальників амфетаміну військовим

На Київщині затримали постачальників амфетаміну військовим

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Військова прокуратура Київського гарнізону ліквідувала нарколабораторію та затримала постачальників амфетаміну військовим. Про це УНН повідомили у пресслужбі військової прокуратури Центрального регіону України.

"Наркодилерів впіймали під час передачі 2 кілограмів амфетаміну для реалізації в тому числі військовослужбовцям. Військова прокуратура Київського гарнізону спільно з ГУ Нацполіції в Київській області та головним відділом по боротьбі з корупцією та оргзлочинність ГУ СБУ в Києві та Київській області задокументували факт збуту партії наркотиків в особливо великих розмірах на території столиці. Двох зловмисників затримано "на гарячому", - вказали у прокуратурі.

Як зазначається, "ринкова" вартість зазначеної кількості амфетаміну становить близько 800 тисяч гривень. Під час слідчих дій також ліквідовано "нарколабораторію", за допомогою якої виготовлялися психотропи.

"Двом наркоторговцям вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Обох судом взято під варту на 2 місяці з альтернативою внесення 1 152 600 гривень застави", - додали у прокуратурі.

"Виявлено постачальників зілля в рамках кримінального провадження щодо неодноразового збуту військовослужбовцями 169 Навчального центру "Десна" амфетаміну в особливо великих розмірах на території міста Києва упродовж липня-вересня 2018 року. Наприкінці грудня минулого року обвинувальні акти стосовно військових, які розповсюджували психотропи, були скеровані до суду для розгляду по суті", - зазначили у відомстві.

Кримінальну справу стосовно організаторів цього злочину, як зазначається, виділено в окреме провадження, в рамках якого і відбулось затримання наркоторговців.

Нагадаємо, контрактник під наркотиками застрелив цивільного.

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