Контрактник під наркотиками застрелив цивільного

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Солдата-контрактника на Київщині затримали за смертельну стрілянину. Про це УНН повідомили у пресслужбі військової прокуратури Центрального регіону України.

"18 серпня в кімнаті гуртожитку в селі Залісся Броварського району Київської області військовослужбовець військової служби за контрактом вчинив стрілянину. 22-річний старший солдат здійснив 4 постріли з кустарно виготовленої зброї в бік цивільного громадянина", - вказали у прокуратурі.

Один з пострілів влучив потерпілому у груди, другий - в праву ногу.

"Від отриманих травм чоловік 1990 року народження помер в реанімації Броварської центральної районної лікарні", - додали у відомстві.

У пресслужбі поліції Київської області додали, що стрілянина сталася після того, як між двома чоловіками, які спільно проживали у гуртожитку, стався конфлікт. 

"Нападник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Протоколом медичного огляду підтверджено, що на момент скоєння злочину військовий перебував у стані наркотичного сп'яніння під дією амфетаміну", - зазначили у прокуратурі.

За цим фактом внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, затримані за підозрою у вбивстві чоловіка та жінки у Чернігові мали при собі автомати та гранати.

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