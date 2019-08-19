Контрактник під наркотиками застрелив цивільного
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Солдата-контрактника на Київщині затримали за смертельну стрілянину. Про це УНН повідомили у пресслужбі військової прокуратури Центрального регіону України.
"18 серпня в кімнаті гуртожитку в селі Залісся Броварського району Київської області військовослужбовець військової служби за контрактом вчинив стрілянину. 22-річний старший солдат здійснив 4 постріли з кустарно виготовленої зброї в бік цивільного громадянина", - вказали у прокуратурі.
Один з пострілів влучив потерпілому у груди, другий - в праву ногу.
"Від отриманих травм чоловік 1990 року народження помер в реанімації Броварської центральної районної лікарні", - додали у відомстві.
У пресслужбі поліції Київської області додали, що стрілянина сталася після того, як між двома чоловіками, які спільно проживали у гуртожитку, стався конфлікт.
"Нападник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Протоколом медичного огляду підтверджено, що на момент скоєння злочину військовий перебував у стані наркотичного сп'яніння під дією амфетаміну", - зазначили у прокуратурі.
За цим фактом внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, затримані за підозрою у вбивстві чоловіка та жінки у Чернігові мали при собі автомати та гранати.