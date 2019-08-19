Контрактник под наркотиками застрелил гражданского

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КИЕВ. 19 августа. УНН. Солдата-контрактника в Киевской области задержали за смертельную стрельбу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"18 августа в комнате общежития в селе Залесье Броварского района Киевской области военнослужащий военной службы по контракту открыл стрельбу. 22-летний старший солдат совершил 4 выстрела из кустарно изготовленного оружия в сторону гражданского гражданина", - указали в прокуратуре.

Один из выстрелов попал потерпевшему в грудь, второй - в правую ногу.

"От полученных травм мужчина 1990 года рождения умер в реанимации Броварской центральной районной больницы", - добавили в ведомстве.

В пресс-службе полиции Киевской области добавили, что стрельба произошла после того, как между двумя мужчинами, которые совместно проживали в общежитии, произошел конфликт.

"Нападавший задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Протоколом медицинского осмотра подтверждено, что на момент совершения преступления военный находился в состоянии наркотического опьянения под действием амфетамина", - отметили в прокуратуре.

По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, задержанные по подозрению в убийстве мужчины и женщины в Чернигове имели при себе автоматы и гранаты.

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