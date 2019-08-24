В Киевской области задержали поставщиков амфетамина военным
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Военная прокуратура Киевского гарнизона ликвидировала нарколабораторию и задержала поставщиков амфетамина военным. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.
"Наркодилеров поймали во время передачи 2 килограммов амфетамина для реализации в том числе военнослужащим. Военная прокуратура Киевского гарнизона совместно с ГУ Нацполиции в Киевской области и главным отделом по борьбе с коррупцией и оргпреступностью ГУ СБУ в Киеве и Киевской области задокументировали факт сбыта партии наркотиков в особо крупных размерах на территории столицы. Двух злоумышленников задержали "на горячем", - указали в прокуратуре.
Как отмечается, "рыночная" стоимость указанного количества амфетамина составляет около 800 тысяч гривен. Во время следственных действий также ликвидирована "нарколаборатория", с помощью которой изготавливались психотропы.
"Двум наркоторговцам уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, что карается лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Оба судом взяты под стражу на 2 месяца с альтернативой внесения 1 152 600 гривен залога", - добавили в прокуратуре.
"Обнаружены поставщики зелья в рамках уголовного производства относительно неоднократного сбыта военнослужащими 169 Учебного центра "Десна" амфетамина в особо крупных размерах на территории города Киева в течение июля-сентября 2018 года. В конце декабря прошлого года обвинительные акты относительно военных, которые распространяли психотропы, были направлены в суд для рассмотрения по существу", - отметили в ведомстве.
Уголовное дело в отношении организаторов этого преступления, как отмечается, выделено в отдельное производство, в рамках которого и состоялось задержание наркоторговцев.
Напомним, контрактник под наркотиками застрелил гражданского.