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В Черниговской области мужчина до смерти избил двухлетнюю девочку

В Черниговской области мужчина до смерти избил двухлетнюю девочку

Киев  •  УНН

 • 12148 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В Нежинском районе Черниговской области полиция задержала ранее судимого мужчину, который избил двухлетнюю девочку, в результате чего она умерла. Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП области, передает УНН.

"20 марта в полицию поступило сообщение, что в одном из сел Нежинского района умер ребенок. Правоохранителей встретили две женщины - хозяйка и ее подруга, которая квартировала у супругов вместе с двумя детьми. Умерла двухлетняя дочь именно подруги, которая утверждала, что причиной смерти является эпилептический припадок. Мол, ребенок тяжело травмировался сам, когда упал", - говорится в сообщении.

При этом, хозяина в доме не было, а хозяйка не смогла сообщить, где его искать.

Тело девочки направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установила, что причиной смерти ребенка стал отек головного мозга и субдуральная гематома.

Мужчину вычислили в районном центре и задержали.

"Выдвинутая полицейскими версия о его причастности к убийству ребенка была полностью подтверждена", - передают в полиции.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч.2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, матери троих детей, которую убили возле детсада в Фастове Киевской области, нанесли 24 ножевых ранения.

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