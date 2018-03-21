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На Чернігівщині чоловік до смерті побив дворічну дівчинку

На Чернігівщині чоловік до смерті побив дворічну дівчинку

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КИЇВ. 21 березня. УНН. У Ніжинському районі Чернігівщини поліція затримала раніше судимого чоловіка, який побив дворічну дівчинку, внаслідок чого вона померла. Про це повідомила прес-служба ГУ НП області, передає УНН.

"20 березня до поліції надійшло повідомлення, що в одному з сіл Ніжинського району померла малолітня дитина. Правоохоронців зустріли двоє жінок – господиня та її подруга, яка квартирувала у подружжя разом з двома дітьми. Померла дворічна донька саме подруги, яка стверджувала, що причиною смерті є епілептичний припадок. Мовляв, дитина тяжко травмувалася сама, коли впала", - зазначено в повідомленні.

При цьому, господаря в помешканні не було, а господиня не змогла повідомити, де його шукати.

Тіло дівчинки направили на судово-медичну експертизу, яка встановила, що причиною смерті дитини став набряк головного мозку та субдуральна гематома.

Чоловіка вирахували в районному центрі та затримали.

"Висунута поліцейськими версія про його причетність до вбивства дитини була повністю підтверджена", - передають в поліції.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, матері трьох дітей, яку вбили біля дитсадка у Фастові Київської області, нанесли 24 ножові поранення.

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