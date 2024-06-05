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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Черкасщине в реке Тясмин утонул ребенок

На Черкасщине в реке Тясмин утонул ребенок

Киев  •  УНН

5 июня 2024, 10:02  •  2713 просмотра

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Ребенок 2011 года рождения утонул в реке Тясмин в городе Смела Черкасской области, трагедия произошла 4 июня, тело ребенка было обнаружено водолазами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям примерно в 5 метрах от берега.

В реке Тясмин города Смела Черкасской области утонул ребенок 2011 года рождения, трагедия произошла вчера, 4 июня. Об этом сообщает пресс служба ГСЧС Украины, пишет УНН.

О пропаже в воде сообщила подруга девочки, когда заметила, что она скрылась из виду. Девочка не растерялась, подбежала и сообщила взрослым, которые в этот момент также отдыхали у реки. Они же и позвонили в Службу спасения,

- говорится в сообщении.

Детали

Водолазы ГСЧС обнаружили тело ребенка на расстоянии около 5 метров от берега и передали медикам. Реанимационные мероприятия результатов не дали, сотрудниками экстренной медицинской помощи констатирована смерть.

В ГСЧС отмечают, что с начала года на водных объектах Украины погибло 323 человека, из них 24 ребенка. Спасены 142 человека, из них - 9 детей.

Родители! Не отпускайте детей одних к воде и обучайте их правилам безопасного поведения!

- отмечают спасатели.

Напомним

Двое подростков утонули во время купания в местном водохранилище в селе Сутковцы Хмельницкой области.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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