На Черкасщине в реке Тясмин утонул ребенок

В реке Тясмин города Смела Черкасской области утонул ребенок 2011 года рождения, трагедия произошла вчера, 4 июня. Об этом сообщает пресс служба ГСЧС Украины, пишет УНН.

О пропаже в воде сообщила подруга девочки, когда заметила, что она скрылась из виду. Девочка не растерялась, подбежала и сообщила взрослым, которые в этот момент также отдыхали у реки. Они же и позвонили в Службу спасения, - говорится в сообщении.

Детали

Водолазы ГСЧС обнаружили тело ребенка на расстоянии около 5 метров от берега и передали медикам. Реанимационные мероприятия результатов не дали, сотрудниками экстренной медицинской помощи констатирована смерть.

В ГСЧС отмечают, что с начала года на водных объектах Украины погибло 323 человека, из них 24 ребенка. Спасены 142 человека, из них - 9 детей.

Родители! Не отпускайте детей одних к воде и обучайте их правилам безопасного поведения! - отмечают спасатели.

Напомним

Двое подростков утонули во время купания в местном водохранилище в селе Сутковцы Хмельницкой области.