На Черкащині у річці Тясмин потонула дитина
Київ • УНН
Дитина 2011 року народження потонула в річці Тясмин в місті Сміла Черкаської області, трагедія сталася 4 червня, тіло дитини було виявлено водолазами Державної служби з надзвичайних ситуацій приблизно в 5 метрах від берега.
У річці Тясмин міста Сміла на Черкащині втонула дитина 2011 року народження, трагедія сталася вчора, 4 червня. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, пише УНН.
Про зникнення у воді повідомила подруга дівчинки, коли помітила, що вона зникла з поля зору. Дівчинка не розгубилась, підбігла і повідомила дорослих, які у цей момент також відпочивали біля річки. Вони ж і зателефонували до Служби порятунку,
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Водолази ДСНС виявили тіло дитини на відстані близько 5 метрів від берега та передали медикам. Реанімаційні заходи результатів не дали, співробітниками екстреної медичної допомоги констатовано смерть.
У ДСНС зазначають, що з початку року на водних об'єктах України загинуло 323 особи, з них 24 дитини. Врятовано 142 особи, з них - 9 дітей.
Батьки! Не відпускайте дітей одних до води та навчайте їх правилам безпечної поведінки!
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