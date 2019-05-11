В Черкасской области разбойники с топором ограбили банкомат

Происшествие произошло ночью в одном из заведений профессионально-технического обучения. Четверо грабителей ворвались в помещение и угрожали охраннику топором, после чего прошли к банкомату, расположенному в здании учреждения. Грабители открыто завладели кассетами с деньгами на сумму более 500 000 гривен.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).

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