В Черкасской области разбойники с топором ограбили банкомат
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В городе Буки Черкасской области четверо злоумышленников совершили разбойное нападение в результате которого завладели средствами из банкомата. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Происшествие произошло ночью в одном из заведений профессионально-технического обучения. Четверо грабителей ворвались в помещение и угрожали охраннику топором, после чего прошли к банкомату, расположенному в здании учреждения. Грабители открыто завладели кассетами с деньгами на сумму более 500 000 гривен.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 187 УК Украины (разбой).
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