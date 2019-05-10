На Харківщині підірвали банкомат
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Вночі близько 02:00 у селищі Слобожанське Зміївського району невідомі підірвали банкомат. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області, передає УНН.
Правоохоронці встановили, що всередині банкомату стався вибух саморобного вибухового пристрою, об'єднаного з підривником типу УЗРГМ. Пристрій був приведений в дію дистанційно з використанням велосипедного троса. Сам банкомат знаходився біля входу в будівлю колишньої пожежної частини. Речові докази вилучено.
Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За скоєння даного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Зараз проводяться усі необхідні заходи для встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині зловмисники розтрощили банкомат.