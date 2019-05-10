В Харьковской области взорвали банкомат
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Ночью около 02:00 в поселке Слобожанское Змиевского района неизвестные взорвали банкомат. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, передает УНН.
Правоохранители установили, что внутри банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства, объединенного с взрывателем типа УЗРГМ. Устройство было приведено в действие дистанционно с использованием велосипедного троса. Сам банкомат находился у входа в здание бывшей пожарной части. Вещественные доказательства изъяты.
Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Сейчас проводятся все необходимые мероприятия для установления лиц, причастных к уголовному преступлению.
Напомним, в Днепропетровской злоумышленники разбили банкомат.