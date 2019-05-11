На Черкащині злодії з сокирою пограбували банкомат

Подія сталася вночі в одному з закладів професійнотехнічної освіти. Четверо грабіжників увірвалися до приміщення та погрожували охоронцеві сокирою, після чого пройшли до банкомату, розташованого у будівлі закладу. Грабіжники відкрито заволоділи касетами з грошима на суму понад 500 тисяч гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ст. 187 КК України (розбій).

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