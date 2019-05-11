На Черкащині злодії з сокирою пограбували банкомат
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. У місті Буки Черкаської області четверо зловмисників скоїли розбійний напад в результаті якого заволоділи коштами з банкомату. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася вночі в одному з закладів професійнотехнічної освіти. Четверо грабіжників увірвалися до приміщення та погрожували охоронцеві сокирою, після чого пройшли до банкомату, розташованого у будівлі закладу. Грабіжники відкрито заволоділи касетами з грошима на суму понад 500 тисяч гривень.
За даним фактом розпочато досудове розслідування за ст. 187 КК України (розбій).
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