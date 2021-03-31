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В Черкасской области правоохранители оказывали услуги по прослушивания телефонов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. В Черкасской области правоохранители разоблачили схему предоставления услуг по незаконному прослушиванию граждан за денежное вознаграждение, в организации которой подозревают действующего и бывшего работников Главного управления Нацполиции в Черкасской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

Цитата

“Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора разоблачена схема предоставления услуг по прослушивания телефонных разговоров граждан за денежное вознаграждение, которое организовали действующий и бывший оперативные работники Главного управления Нацполиции в Черкасской области”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что по данным следствия, действующий работник полиции, используя служебное положение, и с помощью специальных средств, предназначенных для негласного снятия информации, получал информацию о содержании телефонных разговоров по телефонам граждан и передавал ее другому члену группы для дальнейшего их раскрытия заказчикам незаконных услуг.

“По результатам проведения судебных экспертиз, действующему работнику Главного управления Нацполиции в Черкасской области сообщено о подозрении в нарушении тайны телефонных разговоров (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 163 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей”, — отмечается в сообщении.

Так, летом 2020 года, после передачи очередной информации и получения части денежных средств в сумме 2 тысячи долларов США, правоохранителями был задержан другой участник группы — бывший оперативный работник Главного управления Нацполиции в Черкасской области. Ему сообщено о подозрении в нарушении тайны телефонных разговоров (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 163 УК Украины).

Дополнение

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