На Черкащині правоохоронці надавали послуги з прослуховування телефонів

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КИЇВ. 31 березня. УНН. В Черкаській області правоохоронці викрили схему надання послуг з незаконного прослуховування громадян за грошову винагороду, в організації якої підозрюють діючого та колишнього працівників Головного управління Нацполіції в Черкаській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГПУ.

Цитата

“За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрито схему надання послуг з прослуховування телефонних розмов громадян за грошову винагороду, яку організували діючий та колишній оперативні працівники Головного управління Нацполіції в Черкаській області”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за даними слідства, діючий працівник поліції, використовуючи службове становище, та за допомогою спеціальних засобів, призначених для негласного зняття інформації, отримував інформацію про зміст телефонних розмов за номерами телефонів громадян та передавав її іншому члену групи для подальшого їх розкриття замовникам незаконних послуг.

“За результатами проведення судових експертиз, діючому працівнику Головного управління Нацполіції в Черкаській області повідомлено про підозру у порушенні таємниці телефонних розмов (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 163 КК України). Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — зазначається в повідомленні.

Так, влітку 2020 року, після передачі чергової інформації та одержання частини грошових коштів у сумі 2 тисячі доларів США, правоохоронцями був затриманий інший учасник групи — колишній оперативний працівник Головного управління Нацполіції в Черкаській області. Йому повідомлено про підозру у порушенні таємниці телефонних розмов (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 163 КК України).

Доповнення

Служба безпеки України викрила підпільне виробництво спецтехніки для прослуховування мобільних телефонів.

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