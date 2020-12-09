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Викрито підпільне виробництво спецтехніки для прослуховування мобільних телефонів

Викрито підпільне виробництво спецтехніки для прослуховування мобільних телефонів

Київ • УНН

 • 15036 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Служба безпеки України викрила підпільне виробництво спецтехніки для прослуховування мобільних телефонів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Кіберфахівці спільно зі слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України блокували нелегальне виготовлення і збут спеціальних технічних засобів отримання інформації", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за попередніми даними, представники однієї з комерційних структур налагодили незаконне виробництво спецтехніки для прихованого зняття інформації з мобільних телефонів користувачів. Підпільне виготовлення продукції ділки здійснювали на базі технологічних ресурсів підприємства.

Так, готовий товар фігуранти реалізовували через напрацьовані особисті зв’язки та зацікавлених клієнтів.

"Під час обшуків в офісних приміщеннях та помешканнях організаторів нелегального бізнесу правоохоронці вилучили документи із доказами протиправної діяльності, програмно-апаратні комплекси, які використовуються для пошуку і встановлення місцезнаходження мобільних терміналів, а також інші технічні засоби прихованого аудіоконтролю громадян", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, СБУ повідомила про підозру співзасновнику і працівнику детективної фірми, які прослуховували та стежили за громадянами.

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